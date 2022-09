Assassin's Creed Mirage : Ubisoft officialise le prochain épisode de la licence, une date pour la révélation !

Ce matin, la communauté des fans d'Assassin's Creed a pu découvrir sur la Toile des visuels d'un certain Assassin's Creed Mirage pour un contenu appelé « The Forty Thieves Quest », sans doute un DLC faisant office de bonus de précommande comme la saga nous y a habitués. Le nom du jeu avait déjà fuité en début de semaine avec certains détails qui restent à confirmer, mais ce qui est désormais sûr et certain, c'est que cet intitulé est bel et bien celui du prochain épisode !

Ubisoft vient de partager sur les réseaux sociaux un premier artwork officiel d'Assassin's Creed Mirage, dépeignant un Assassin, ou membre de Ceux qu'on ne voit pas, en train de bondir dans les airs, sa lame secrète dégainée. Le retour au Moyen-Orient est pour ainsi dire acté désormais au regard de l'architecture et de la populace dépeinte, reste à confirmer que le personnage mis en scène est bel et bien Basim Ibn Ishaq comme le voulait la rumeur Assassin's Creed Rift, le protagoniste étant ici bien plus juvénile et portant une simple barbe de trois jours sur ce visuel. Le retour aux sources devrait dans tous les cas rassurer en attendant les détails.

Et quand les aurons-nous ? Sans surprise, c'est bien durant l'Ubisoft Forward qu'Assassin's Creed Mirage sera pleinement révélé, le samedi 10 septembre à 21h00. Espérons qu'aucune autre fuite ne survienne d'ici là, ce qui n'aurait rien de surprenant...

