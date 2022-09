Assassin's Creed : Ubisoft célèbre les 15 ans de la licence avec une vidéo live-action réunissant les principaux protagonistes

L'évènement immanquable de la fin de semaine pour tous les fans d'Assassin's Creed, ce sera l'Ubisoft Forward, qui contiendra un segment entièrement dédié aux jeux de la licence phare de l'éditeur. Ce showcase promet d'être riche en annonces à en croire les dernières rumeurs en date, dont celle d'Assassin's Creed Mirage. Avec le 15e anniversaire en ligne de mire, l'occasion est d'autant plus importante et Ubisoft n'a pas fait les choses à moitié en réalisant une vidéo live-action intitulée « Plongez dans l'Histoire », qui met en scène des personnages bien connus.

Altaïr, Eivor (dont l'interprète incarne aussi Odin à la fin), Kassandra, Bayek, Edward (avec Adewale un peu plus loin), Amunet, Ezio et sa réplique culte Requiescat in pace déclamée par Roger Craig Smith, Arno, Evie, Desmond et Connor sont tous vus à leur époque (ou dans l'Animus), avant un grand final les réunissant pour un saut de la foi collectif du plus bel effet. Si vous souhaitez découvrir tous les secrets de cette vidéo, IGN a mis en ligne un décryptage avec la participation du Community Developer Clément Dagonneau, à voir ci-dessous. Vous noterez que la chanson Hunting Shadows a été réalisée spécialement pour le 15e anniversaire, interprétée par l'artiste norvégienne Aurora. Il sera possible de la découvrir entier dès ce vendredi.

Par ailleurs, l'Assassin's Creed Showcase sera présenté par nul autre que Danny Wallace, qui prête sa voix à Shaun Hastings en version originale.

