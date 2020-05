Assassin's Creed Valhalla : une date de sortie officieuse listée par Amazon

Officiellement, Assassin's Creed Valhalla est annoncé pour la fin d'année 2020 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Stadia. Et vu que nous ignorons les dates de sortie des consoles next-gen, difficile de savoir quand sera servie chaque plateforme.

Il se pourrait cependant qu'Amazon ait encore une fois révélé l'information avant l'heure. La branche italienne a un temps affiché la date de sortie du 15 octobre 2020 pour les versions PS4, Xbox One et PC. Elle a vite été modifiée en 31 décembre 2020, mais La Cripta degli Assassini et d'autres curieux ont pu constater le méfait, capture d'écran à l'appui. Il faut avouer qu'un lancement en octobre serait assez logique, la série ayant longtemps profité de ce mois-là pour atterrir dans nos magasins physiques et numériques.

En revanche, le 15 paraîtrait assez mal choisi, car il s'agit d'un jeudi, là où les grosses sorties se font souvent le vendredi ou le mardi. Un utilisateur de Reddit avait affirmé il y a quelques jours que sa boutique norvégienne évoquait un lancement le 16 octobre, un vendredi donc, il n'est ainsi pas impossible que nous soyons loin de la vérité. Il faudra dans tous les cas attendre un peu, voire patienter jusqu'aux confirmations des dates de lancement des PS5 et Xbox Series X, pour connaître le jour de sortie officiel d'Assassin's Creed Valhalla.

