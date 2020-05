Assassin's Creed Valhalla : nom de notre compagnon corbeau, démembrements et autres petits détails partagés

Dès l'annonce des principales éditions d'Assassin's Creed Valhalla, le compagnon ailé d'Eivor a été introduit, non pas un aigle cette fois ni même un rapace, mais bien un corbeau, en référence évidente aux messagers du dieu Odin dans la mythologie nordique, Hugin et Munin. Ce fidèle compagnon, dont nous espérons une explication dans le lore aussi solide que celle d'Odyssey, voire qu'il s'agisse de la même, pourra être personnalisé avec des apparences, mais il nous manquait encore un détail à son sujet, son petit nom !

Dans un article partagé par USgamer, nous découvrons ainsi que le volatile se fait appeler Sýnin, le terme « syn » se référant à la vue en norvégien et suédois, qui sera capable de distraire les ennemis. D'autres petits morceaux d'informations peuvent également être relevés, avec pour commencer un complément sur le retour de la furtivité sociale. Eivor, et donc le joueur, pourra mettre ou non sa capuche pour passer incognito et se fondre dans la foule selon son envie. Cela fait des années que les fans réclament cet ajout, ils devraient dont être ravis. Une autre fonctionnalité de discrétion évoquée concerne la possibilité de faire le mort, tandis que divers outils seront mis à notre disposition. Espérons que l'IA soit bien paramétrée pour faire face et bien réagir à tout ça.

Dans le pire des cas, il restera l'approche rentre-dedans, qui promet d'être plus mature que jamais, puisque des démembrements et décapitations seront au menu ! Sinon, le système de personnalisation visuel présent dans Odyssey (transmogrification pour les intimes) sera de retour d'une certaine manière. Si vous ignorez son fonctionnement, il permet tout simplement d'arborer le look de notre choix sur les pièces d'équipement équipées, sans en perdre les bénéfices. L'équipement sera lui améliorable auprès d'un forgeron au sein de la colonie, le visuel des pièces changeant de cette manière. À voir si tout ça n'entrera pas en opposition avec la furtivité.

Décidément, il nous tarde d'en voir plus d'ici le lancement d'Assassin's Creed Valhalla en fin d'année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia.