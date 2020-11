Assassin's Creed Valhalla : le podcast Echoes of Valhalla débarque sur YouTube

D'ici quelques jours, Assassin's Creed Valhalla va débarquer dans les rayons physiques et virtuels du monde entier. En plus d'une communication assez classique, à l'instar du spot TV européen diffusé récemment, du contenu éducatif a également vu le jour pour faire découvrir différents aspects de la culture viking aux joueurs.

La mythologie a par exemple été au cœur d'une vidéo narrée par Darby McDevitt ce lundi et Ubisoft a récidivé en remettant en avant sa série de podcasts Echoes of Valhalla. Si vous l'aviez ratée, cette dernière avait été annoncée et rendue disponible dans la foulée sur Spotify après la diffusion d'un trailer pour le scénario en septembre. Cette fois, elle débarque sur YouTube, donc pas besoin de vous abonner. Seul le premier épisode intitulé Les Fils du Grand Nord est disponible actuellement, mais les autres devraient suivre.

À l'approche du lancement d'Assassin's Creed Valhalla, Echoes of Valhalla vous offre la première immersion dans une série documentaire historique en audio. Des comédiens, des experts et des scènes reconstituées donneront vie à l'ère glorieuse des habitants du Nord, contant les histoires des Vikings comme vous ne les avez jamais entendues auparavant.

Et pour vous plonger dans Assassin's Creed Valhalla sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC, Stadia et Amazon Luna, il va encore falloir patienter quelques jours. Les offres pour l'acheter sont listées dans notre article dédié.

