Astro's Playroom : une mise à jour 1.9 avec du contenu inédit disponible, teasant ASTRO BOT

Chaque joueur disposant d'une PS5 a la possibilité de s'amuser gratuitement avec Astro's Playroom, un excellent jeu gratuit développé par Team Asobi, qui met en avant les capacités de la DualSense. Le petit robot et son univers faisant la part belle aux licences de Sony Interactive Entertainment et à l'histoire de PlayStation vont faire leur retour cette année dans ASTRO BOT, annoncé la semaine dernière lors du State of Play et dont les précommandes ont débuté ce vendredi, avec notamment une skin Bloodborne du Chasseur de Yharnam. Les joueurs ont également eu droit à une belle surprise de la part du studio japonais, qui a mis à jour Astro's Playroom !

En effet, un patch 1.900.000 est disponible et ajoute du contenu inédit qui plus est. Pour commencer, de nouveaux gatchas ont été implémentés, l'occasion de dépenser vos pièces en trop ou de jouer à nouveau pour en gagner quelques-unes afin de tout débloquer. Il s'agit cette fois du PlayStation VR 2 et ses accessoires, qui est placé dans le Labo Secret situé sous le Labo PlayStation. Et à ce sujet, le portail au fond de cette zone donne accès au Centre de mission où un compteur affiche le temps restant avant la sortie d'ASTRO BOT, permettant de se rendre sur la page d'achat du PlayStation Store (aussi possible via le menu avant de lancer une partie).

Mais le plus intéressant, c'est que cinq nouveaux Trophées en DLC ont aussi été ajoutés, liés à des Bots qu'il faut sauver. Un message indique que le premier se trouve dans la Forêt digitale et il s'agit de... Lady Maria de Bloodborne: The Old Hunters, le DLC sorti le 24 novembre 2015. Une fois qu'elle a été délivrée de sa prison, elle attendra dans le Centre de mission. Pour le moment, il semble que les trois autres Bots ne soient pas disponibles et qu'un nouveau sera disponible chaque mois ou en tout cas au fil des prochaines semaines. Les icônes et descriptions des Trophées indiquent que celui représentant un singe d'Ape Escape sera dans la Prairie de la RAM, le Bot Selene (Returnal) se trouvera dans le Circuit SSD et le pilote de Gran Turismo à la Station climatisante.

Bref, cela devrait vous occuper légèrement pendant un moment et c'est un excellent moyen de faire la promotion du jeu à venir. Notez qu'il faut avoir terminé les quatre mondes et le niveau final avant de pouvoir découvrir ces nouveautés (et acheter les autres gatchas évidemment).

ASTRO BOT est lui attendu le 6 septembre sur PS5. Vous pouvez le précommander sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

