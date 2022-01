Avatar: Reckoning, un MMO pour mobiles annoncé

Avatar, le film de James Cameron, a déjà 13 ans, et pourtant, la franchise est de nouveau à la mode. Il faut dire qu'après des années d'attente, la suite va débarquer au cinéma dans les prochains mois, de même que le jeu vidéo Avatar: Frontiers of Pandora d'Ubisoft. Mais une autre production vidéoludique va voir le jour cette année.

Le studio de développement chinois Archosaur Games vient en effet d'annoncer Avatar: Reckoning, un jeu de tir MMO pour mobiles qui nous emmènera sur Pandora afin de rejoindre un clan Na'vi et affronter les troupes de la RDA. Les joueurs pourront créer leur personnage, personnaliser leurs armes et équipements et découvrir des missions scénarisées en solo, mais aussi retrouver d'autres joueurs en ligne en coopération ou en PvP. Le titre est pensé pour les plateformes sous iOS et Android avec un système de combat adapté aux commandes tactiles.

Avatar: Reckoning est déjà attendu dans le courant de l'année 2022 sur mobiles, et une bêta fermée sera même lancée ce mois-ci, au Canada uniquement. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour y participer. Le film de James Cameron est quant à lui disponible à 12,99 € sur Amazon.