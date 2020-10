Axiom Verge 2 : la suite du fameux metroidvania indépendant repoussée à 2021

Annoncé l’année dernière lors d’un Nintendo Indie World, Axiom Verge 2 était prévu pour l’automne 2020 sur Switch. Toutefois, Thomas Happ a revu ses plans à la baisse. Pour rappel, Axiom Verge est un jeu indépendant d’action-aventure développé et édité par Thomas Happ Games LLC. Le titre est sorti en 2015 sur PlayStation 4, puis sur Steam et enfin sur d’autres plateformes comme la Wii U ou Mac OS.

Ainsi, Tom Happ a publié un post sur son blog informant du report du titre en plus des raisons de ce dernier. En cause, le coronavirus et un développement plus poussé concernant les ennemis et les graphismes d’Axiom Verge 2. Il a stipulé ainsi :

Prédire l'avenir est difficile, et surtout pour l'année 2020. À peu près à la même époque en 2019, j'ai sorti la première bande-annonce pour Axiom Verge 2 , qui se terminait par les mots « AUTOMNE 2020 ». Hélas, malgré tout ce que j'ai tenté afin de sortir le jeu dans les temps, cela ne se réalisera pas. Je m'excuse auprès de tous les fans d' Axiom Verge qui attendent d'en savoir plus sur cet univers. Axiom Verge 2 verra le jour dans la première moitié de 2021. Alors pourquoi cela prend-il tant de temps ? Je me suis initialement basé sur les fonctionnalités restantes de ma liste de projets et sur la durée de ces tâches lorsque je réalisais Axiom Verge. Malheureusement, un certain nombre de facteurs ont allongé le calendrier de mon projet. Premièrement, les ennemis d'Axiom Verge 2 sont beaucoup plus sophistiqués que ceux d'Axiom Verge premier du nom. Alors que dans l'original, tous les ennemis suivaient un chemin défini, dans Axiom Verge 2, certains ennemis analysent l'environnement, et s'ils vous détectent, ils vous poursuivront. Ensuite, ceux qui ont joué à Axiom Verge se souviendront de l'une de ses caractéristiques les plus distinctives, l'outil Address Disruptor. C'est l'outil qui vous permet de glitcher les ennemis et l'environnement. Je ne veux pas trop gâcher le plaisir, mais Axiom Verge 2 a quelque chose qui remplit une fonction similaire, mais d'une manière qui donne au joueur plus de contrôle sur le résultat. Troisièmement, le style artistique d'Axiom Verge 2 est bien plus complexe que celui d'Axiom Verge. Vous remarquerez que dans le premier jeu, chaque tuile était distincte. Cela a créé un monde extraterrestre intentionnellement en blocs, comme il sied au scénario. Axiom Verge 2, quant à lui, se déroule sur une planète plus semblable à la Terre avec des pentes et des creux naturels. Afin de capturer cette différence, il était essentiel de façonner des tuiles qui peuvent se fondre les unes dans les autres. Cela peut sembler un changement subtil, mais il y a des implications profondes pour la conception, l'art et finalement la sensation du jeu.

Rendez-vous donc début 2021 pour mettre la main sur la suite tant attendue d’Axiom Verge. Pour le moment, le jeu est une exclusivité Switch, mais cela devrait être temporaire. Wait and see...

