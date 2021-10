Back 4 Blood : le nouveau FPS des créateurs de Left 4 Dead lancé en vidéo

Ils sont quatre héros armés et ils doivent aller d'abri en abri tout en affrontant des hordes de morts-vivants. Non, ce n'est pas Left 4 Dead, mais bien le tout nouveau Back 4 Blood, développé par les mêmes développeurs, Turtle Rock Studios. Le titre est désormais disponible sur ordinateurs et consoles de salon, place à la bande-annonce de lancement :

Back 4 Blood propose une campagne coopérative avec « une rejouabilité presque infinie » pouvant être parcourue à quatre en ligne, alors qu'une épidémie a ravagé une grande partie de la population, à cause d'un parasite nommé Ver du Diable. Des Nettoyeurs sont là pour lutter contre les Infestés et tenter de reprendre le contrôle. Un mode PvP Nuée est également proposé, mais Back 4 Blood se démarque de L4D par son système de cartes, les joueurs créant en début de partie un deck octroyant des bonus, mais également des malus pour de meilleures récompenses en fin de niveau.

Back 4 Blood est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs PS4 bénéficient d'une mise à jour gratuite lorsqu'ils passent sur PS5, le titre est compatible Xbox Play Anywhere sur les consoles de Microsoft et il est également inclus dans le Xbox Game Pass sur PC et consoles. Vous pouvez acheter Back 4 Blood à 46,90 € sur Amazon.