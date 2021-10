Back 4 Blood : les configurations requises dévoilées et un jukebox dangereux pour les streameurs

La semaine prochaine sortira Back 4 Blood, un jeu de tir coopératif opposant une équipe de quatre joueurs à des hordes d'infectés. Le titre est développé par Turtle Rock Studios, à l'origine de la licence Left 4 Dead, il reprendra donc les mêmes mécaniques tout en en rajoutant de nouvelles.

Bien évidemment, le titre sera à l'honneur sur Twitch et les autres plateformes de streaming dans les prochains jours, que ce soit via des « opé spé » ou simplement des joueurs voulant partager leur expérience. Mais Alissa Barry, responsable de la communication et des influenceurs chez Turtle Rock Studios, met en garde les streameurs : Back 4 Blood inclut un jukebox jouant des musiques qui ne sont pas libres de droits. Twitch étant particulièrement pointilleux avec le DMCA, Alissa Barry invite les vidéastes à couper les musiques lorsqu'ils interagiront avec ce jukebox pour éviter tout problème de droits d'auteur. Vous êtes prévenus.

Par ailleurs, les développeurs partagent les configurations requises pour faire tourner Back 4 Blood sur PC, que ce soit la configuration minimale, recommandée, pour jouer en Ultra ou même en Ultra 4K. C'est à découvrir juste ici :

La date de sortie de Back 4 Blood est fixée au 12 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass, vous pouvez précommander le jeu à 58,99 € sur Amazon.