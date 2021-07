Back 4 Blood : la version PC détaillée en vidéo

Prochain jeu des créatures de Left 4 Dead, qui lui ressemble beaucoup, Back 4 Blood va prochainement avoir droit à une bêta ouverte sur ordinateurs et consoles, mais Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios ont décidé aujourd'hui de mettre en avant la version PC, dévoilant ses caractéristiques en vidéo :

Sur PC, Back 4 Blood sera donc jouable en 4K avec un framerate illimité, il supportera la technologie DLSS de NVIDIA, il sera compatible avec les moniteurs ultralarges et les multi-écrans, le cross-play sera évidemment de la partie et les joueurs pourront également retrouver de nombreuses options concernant les graphismes et la qualité visuelle pour peaufiner leur expérience de jeu.

Pour rappel, la bêta ouverte de Back 4 Blood débutera du 5 au 9 août prochain pour les joueurs ayant précommandé le jeu (à 59,99 € sur Amazon), puis du 12 au 16 août en bêta ouverte, sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, avec du cross-play et du cross-gen. La date de sortie de la version finale est quant à elle fixée au 12 octobre 2021. Le titre sera inclus dans le Xbox Game Pass dès le lancement.

