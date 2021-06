E3 2021 : Back 4 Blood nous présente Nué, son mode PvP avec des Nettoyeurs contre des Infestés

Back 4 Blood aura beaucoup fait parler de lui, il faut dire que le titre de Turtle Rock Studios est très attendu par les nostalgiques de Left 4 Dead. Warner Bros. Games avait même tenu à organiser une petite présentation dans le cadre de l'E3 2021, entièrement dédiée au mode PvP du jeu, normalement coopératif. Elle est à retrouver juste ici :

Les développeurs nous ont donc présenté Nué, le mode compétitif de Back 4 Blood. Dans ce mode PvP, les joueurs incarneront à tour de rôle des Nettoyeurs et des Infestés. Les parties se feront en 4 vs 4, les Nettoyeurs devant survivre le plus longtemps possible face aux Infestés, puis chaque équipe change de camp et battre le chrono pour remporter un point, une partie se faisant en BO3 (la meilleure équipe sur trois manches). Les Infestés devront choisir les bonnes classes de personnage pour contrer les Nettoyeurs, utiliser des améliorations de mutation et travailler en équipe avec les autres joueurs et l'IA pour les éliminer le plus rapidement possible. Les Nettoyeurs devront quant à eux utiliser l'environnement pour faire un maximum de dégâts, mais également se servir de leurs capacités spéciales avec minutie. Turtle Rock Studios a présenté en détail les classes de personnages Infectés, une courte séquence à retrouver sur la seconde page si vous êtes pressés, sinon, le replay montre tout ce qu'il faut retenir.

Back 4 Blood sera pour rappel jouable en bêta ouverte à partir du 5 août prochain, pendant quelques jours seulement. Après quoi il faudra patienter jusqu'au 12 octobre prochain pour retrouver le titre sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Les développeurs ont pour rappel annoncé que le titre sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement.