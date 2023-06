Bait! : le célèbre jeu de pêche free-to-play en VR se met à la chasse au trésor avec la mise à jour Treasure Hunters

En décembre dernier, Bait! nous proposait la mise à jour Fishin'Buddies, introduisant la pêche en multijoueur jusqu'à 12 dans la zone de rencontre intitulée Caster's Cove. Désormais, c'est une chasse au trésor qui a été ajoutée sur l'île de Shipwreck Shores, protégée par un crabe géant.

À l'aide d'une pelle et d'un détecteur de métaux, le joueur et ses amis devront tenter de récolter des objets de grande valeur. Pour vous inciter à revenir en jeu, une nouvelle activité Prise quotidienne est de la partie, qui vous récompensera chaque jour après avoir attrapé des créatures spécifiques.

Voici la description complète de la mise à jour :

Visitez Shipwreck Shores, une petite île au large de Bait! Island où de nombreuses épaves ont été découvertes sur la plage et dans les vagues. La légende veut qu'un crabe géant vive sous la surface, protégeant l'île des intrus en attaquant les navires qui s'approchent trop près, mettant ainsi la population locale de crabes à l'abri. Amenez vos amis à Shipwreck Shores pour une chasse au trésor ! L'objectif est de trouver le plus d'objets de valeur possible avant la fin du temps imparti.