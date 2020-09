Balan Wonderworld : de nouveaux visuels et détails pour les personnages principaux, l'univers et la coopération locale

En juillet dernier, Square Enix dévoilait un excitant projet intitulé Balan Wonderworld, avec à sa tête Yuji Naka, l'un des créateurs de Sonic, et Naoto Ōshima, lui aussi ancien membre de la Sonic Team, tous deux ayant également œuvré sur Nights into Dreams. En résulte un jeu d'action et plateforme 3D dans un univers enchanteur, qui a été un peu plus détaillé hier sur le site de l'éditeur.

Pour commencer, voici une présentation des personnages principaux, dont le duo de héros Léo et Emma, qui va se retrouver plongé dans l'étrange Wonderworld et devront explorer une douzaine de stages.

Léo Craig Léo a 15 ans et essaie toujours d'être cool. C'est un peu un loup solitaire - il y a plusieurs années, il a eu une grosse dispute avec son meilleur ami, et depuis, il préfère être seul. Emma Cole Emma est une jeune fille de 15 ans toujours vive d'esprit et ayant le sourire. Mais ce visage joyeux masque l'insécurité - elle a toujours peur que les gens soient gentils en face d'elle, mais la dénigre derrière son dos.

Balan Rencontrez Balan. Ce maestro énigmatique est le guide de Léo et Emma (et le vôtre !) dans la folle bizarrerie de Wonderworld. Le parfait showman, ses singeries comiques surprennent le public et les laissent en redemander ! Lance Enfin, laissez-nous vous présenter quelqu'un d'un peu plus... sinistre. Lance piège les visiteurs de Wonderworld dans leur propre cœur, créant des monstres à partir de leur propre négativité.

Parmi les différentes régions du jeu, les protagonistes débuteront leur voyage sur l'Île des Tims, un lieu influencé par les émotions positives des gens du monde réel et qui nous servira de hub pour accéder aux 12 mondes « au sein des cœurs », des zones dangereuses et distordues par la négativité et les inquiétudes, remplies de pièges, de défis à relever et d'ennemis appelés Negati, qui se dresseront sur notre route tout du long, possédant même les habitants qu'il faudra sauver.

Les Tims sont de leur côté de petits êtres à l'apparence toute mignonne créées par la joie et de différentes couleurs, qui nous aideront durant nos aventures. Plus les gens du monde réel sont heureux et plus il en nait, l'inverse étant également vrai. Nous pourrons les élever en leur donnant des gouttes récoltées dans les niveaux, servant par exemple à modifier leurs attributs et couleur, un rouge étant capable d'attaquer tandis qu'un rose trouvera des objets cachés. Il faudra aussi compter sur plus de 80 costumes pour explorer les environnements dangereux et collecter les statues de Balan, servant notamment à débloquer les portes vers d'autres zones.

Enfin, un mode coopératif local sera inclus, chaque joueur incarnant alors l'un des héros. Il faudra donc bien coordonner nos actions, les visuels en page suivante dépeignant par exemple la progression à l'aide du costume Pumpkin Puncher par Léo, tirant un Rocket Punch, et l'Air Cat par Emma, pouvant flotter grâce à Floating Feline.

La date de sortie de Balan Wonderworld est fixée au 26 mars 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez précommander la petite console next-gen de Microsoft à 299,99 € sur Amazon.