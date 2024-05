Ballad of Antara : un nouvel Action-RPG qui sent bon le Souls-like annoncé en vidéo

Lors du PlayStation State of Play, le développeur TipsWorks a refait parler de lui. Le studio est connu pour être à l'origine de Pascal's Wager, un jeu de rôle et d'action dans un univers de dark fantasy qui s'inspirait grandement des Dark Souls. Eh bien TipsWorks est de retour avec Ballad of Antara, qui est... un jeu de rôle et d'action dans un univers de dark fantasy qui s'inspire grandement des Dark Souls.

Édité par Infold Games, Ballad of Antara nous demandera de voyager à travers le Para pour chercher des créatures divines, afin de les transformer en pouvoirs pour affronter la Brume Grise qui ravage la Terre. Quelques images sont à découvrir sur la seconde page, le jeu en met déjà plein la vue, que ce soit grâce à la qualité des graphismes ou sa direction artistique. La belle surprise de ce PlayStation State of Play ?

Ballad of Antara est déjà prometteur, mais il reste encore assez mystérieux. Le titre est attendu sur plusieurs plateformes, la PS5 est déjà confirmée, mais il faudra patienter jusqu'en 2025 pour mettre les mains dessus.