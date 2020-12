The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, direction la République de Calvard dans le nouvel RPG de Falcom

À l'approche de ses 40 ans, Falcom ne chôme pas et enchaîne les sorties pour sa licence The Legend of Heroes. Si en Occident, nous venons tout juste d'avoir accès Trails of Cold Steel IV, les joueurs de l'Est ont pu cette année découvrir les versions remastérisées de Zero no Kiseki et Ao no Kiseki, ainsi que le jeu inédit Hajimari no Kiseki. Ça ne va pas s'arrêter là, bien au contraire, puisque The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki a été dévoilé !

Cette fois, l'action prendra place dans la République de Calvard aux influences pouvant rappeler un mélange entre l'Europe et l'Asie, avec un système de combat Action Time modifié permettant de meilleures transitions entre l'action en temps réel et les commandes au tour par tour et où l'ARCUS est remplacé par le Xipha, un système de 6e génération. La plupart des personnages seront nouveaux, avec tout de même quelques retours attendus par les fans. Il sera possible de récupérer des renseignements en communiquant avec les PNJ à travers les villes permettant de nous créer des situations favorables en tant que Spriggan, et un système d'alignement basé sur trois états, la légalité, une zone grise et le chaos, influera sur le déroulement du scénario.

Au-delà du ciel bleu, devant une lumière clignotante, une terre de l'aube réside. La République de Calvard est une nation multiethnique qui connaît une croissance économique sans précédent provoquée par les réparations d'après-guerre. Dans un coin de la capitale d'un immense pays où les problèmes d'immigration entraînent l'instabilité politique et un nouveau président pousse pour une réforme radicale, un jeune homme qui travaille comme « Spriggan » (un fixer clandestin) reçoit un travail particulier, qui finit par se développer en une situation qui secoue toute la nation de Calvard. Prologue Spriggans - une sorte de « profession clandestine » née du melting pot de diversité qu'est la République de Calvard. Certains jours en tant que détectives, d'autres comme négociateurs et encore d'autres jours en chasseurs de primes, ils sont prêts pour n'importe quel travail de n'importe quel client. Cela comprend les cas que même la police est incapable de gérer et les problèmes dont les citoyens ne peuvent pas discuter en public, ainsi que le travail « honnête » pour les criminels et organisations clandestines. C'était le style des « fixers clandestin », comme ils étaient appelés. S.1208. Une écolière portant l'uniforme d'une école prestigieuse visite un bâtiment délabré situé dans la vieille ville de la capitale de la République. « L'agence de Fixer Arclide.» Avec un regard plein de dignité, la jeune fille jette un coup d'œil à la typographie froide d'une ardoise qui porte ce nom. Elle ravale son souffle et frappe trois fois avec détermination. ... «Haaa, eh bien, un client avant midi, c'est rare... » C'est la voix calme d'un jeune homme mature, mais négligé alors que la poignée de la porte tourne lentement. — C'est le début d'un nouveau Trails.

Et comme vous pourrez le constater avec les premiers visuels en page suivante, c'est un nouveau moteur de jeu qui est utilisé !

Ce The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki est attendu en 2021 et ne dispose pas encore de plateformes connues sur lesquelles il sortira, mais il devrait à minima voir le jour sur PS4 et potentiellement sur PS5, puisque Falcom se prépare à supporter cette nouvelle console. Vous pouvez acheter Trails of Cold Steel IV 54,99 € sur Amazon.