The Legend of Heroes : des remasters de Zero et Ao, et l'épisode inédit Hajimari no Kiseki annoncés sur PS4 au Japon

En juin dernier, à l'occasion des 15 ans de la saga Trails incluse dans l'immense licence The Legend of Heroes, Toshihiro Kondo avait évoqué son envie de porter sur PS4 d'anciens titres. Ce n'était visiblement pas qu'une envie, car Falcom a annoncé ces dernières heures des versions remastérisées de The Legend of Heroes: Zero no Kiseki et Ao no Kiseki, parus respectivement en 2010 et 2011 sur PSP, puis sur PC, et faisant partie de l'arc Crossbell.

Ces deux remasters arborant le suffixe Kai sont prévus pour le printemps 2020 dans l'Archipel et proposeront des graphismes en Full HD, un framerate à 60 fps, des améliorations sonores et de l'interface, qu'un mode permettant d'accélérer les évènements par deux et la vitesse des combats par quatre, ainsi que la possibilité de passer les saynètes durant les affrontements. Mieux encore, les jeux de l'époque étaient muets, alors l'ensemble de la trame principale sera cette fois doublée, permettant de redonner vie comme il se doit à Lloyd Bannings et ses compagnons d'aventure. Brièvement, le scénario de Zero no Kiseki nous fait suivre cet enquêteur de la police de Crossbell, la Special Support Section, qui tente de découvrir l'identité du meurtrier de son frère et va se retrouver au cœur d'une affaire mettant en scène un culte religieux. Les évènements d'Ao no Kiseki se déroulent ensuite en parallèle des Trails of Cold Steel.

En plus de fêter les 10 ans de l'arc Crossbell comme il se doit, le nouvel épisode qui avait été teasé en juin a été dévoilé et se nommera The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki. Comme le rapporte Gematsu, il est décrit comme étant « un titre ambitieux et un tournant qui va mener à la conclusion de la série ». Il est déjà attendu pour l'été 2020 et inclura un système de Cross Story permettant de suivre en parallèle trois embranchements narratifs distincts, le tout avec plus d'une cinquantaine de personnages jouables dont des nouveaux et des scénarios nommés Épisodes qui enrichiront le background de chacun. Concernant le scénario, voici les premiers détails, qui contiennent évidemment quelques spoilers liés aux précédents jeux de la saga :

C'est la fin, ainsi que le commencement. L'ensemble de l'Empire a été affaibli lors de la catastrophe connue sous le nom de « Grand crépuscule ». Grâce aux efforts des héros, les terres de Zemuria ont traversé la crise et un nouveau destin a été tissé, l'histoire tendant vers sa conclusion. Le jeu se déroule sur le continent de Zemuria après le Grand crépuscule. Les trois personnages principaux et leurs actions sur tout le continent font que les destinées troublées deviennent intimement liées. L'un est un « héros ». L'un est un « sauveur ». L'un est un « ermite ». Comment les habitants de Crossbell se sentent-ils alors qu'ils se préparent à redevenir indépendants ? Quelles pensées traversent l'esprit du peuple de l'Empire qui a perdu son puissant pilier ? Et quel est l'agenda de la société Ouroboros, dont le Grand Maître a décrété que le « Plan final Orphée » va progresser vers une nouvelle étape ?

Des visuels des trois jeux sont à retrouver en page suivante. En Occident, la saga a accueilli récemment The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, qui arrivera sur Switch au printemps prochain, et nous attendons donc désormais Trails of Cold Steel IV, qui pourrait faire partie des annonces de NIS America à la PAX South en janvier prochain.

