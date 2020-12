Nayuta no Kiseki: Kai, le spin-off PSP de la licence The Legend of Heroes remastérisé sur PS4

En plus d'avoir annoncé The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, épisode inédit de sa longue licence de jeux de rôle, Falcom a également effectué une autre annonce concernant l'Archipel, celle d'une remastérisation d'un épisode paru en 2012 sur PSP et qui ne porte pas l'intitulé The Legend of Heroes dans son titre, Nayuta no Kiseki. Cet Action-RPG va donc revenir à l'été 2021 sur PS4 au Japon avec quelques nouveautés.

De nouvelles illustrations ont ainsi été réalisées pour chaque personnage de Remnant Island, qui est le lieu de l'intrigue, en plus de diverses améliorations graphiques. La résolution a évidemment été revue à la hausse pour s'adapter à la PS4, le framerate a lui été ajusté à 60 fps et les musiques ainsi que les effets sonores ont également bénéficié d'une remastérisation en haute qualité. L'interface a quant à elle eu droit à quelques changements pour permettre une meilleure expérience de jeu. Concernant le scénario, voici les quelques éléments donnés :

« Des étoiles et des ruines tombent sur notre île. » Il y a une « fin » à ce monde. Nous avons appris cela depuis longtemps. Même l'océan qui semble durer éternellement a une « fin » définie que vous ne pouvez pas dépasser. « Parce que le monde est plat. » Beaucoup d'érudits croient qu'il en est ainsi, et les gens le croient aussi... Mais est-ce vraiment la vérité ? Non, ce n’est probablement pas le cas. Il reste encore de nombreuses inconnues dans ce monde. Quels sont les paysages représentés par les « fragments d'étoiles » ? C’est pourquoi je suis un fervent partisan. En effet, le monde doit être un endroit beaucoup plus grand. —Par Nayuta Herschel

Exemple d'illustration refaite (PSP à gauche / PS4 à droite)

Ce fameux Nayuta Herschel n'est autre que le personnage principal de Nayuta no Kiseki: Kai, accompagné dans son aventure par Noi, Signa Alhazen et Creha, dont les descriptions ont été données, visuels à l'appui :

Nayuta Herschel (doublé par Kaori Mizuhashi) - Âge : 15 ans Le protagoniste de cette histoire. Un garçon de Remnant Island qui fréquente une académie à Saint-Elysee, une ville portuaire face à la mer de Sciencia. Son passe-temps est l'observation des étoiles à l'aide d'un sextant et d'un télescope que lui a laissé son père. Pourquoi des ruines tombent-elles sur l'île ? À quoi ressemble vraiment le monde que tout le monde croit plat ? Il a un intérêt et une curiosité forts pour des inconnues comme celles-ci. C'est un penseur logique qui forme ses propres conjectures - un contraste frappant avec son ami d'enfance Signa, qui suit toujours son instinct. Noi (doublée par Ai Kayano) - Âge inconnu Une petite fille qui ressemble à une fée d'une fable, que Nayuta rencontre dans un certain endroit. Elle possédait un objet appelé « Master Gear », mais il a été volé par un homme mystérieux qui est soudainement apparu.

Signa Alhazen (doublé par Kenichi Suzumura) - Âge : 18 ans Un jeune homme ami de Nayuta depuis l'enfance et membre du comité de vigilance de la ville portuaire de Saint-Elysee. Il est comme un frère aîné pour Nayuta et le comprend bien. Il est un épéiste doué, comme lui a appris à l'être son maître Orbus, et peut à lui seul vaincre les monstres qui apparaissent parfois sur l'île. Il est très respecté par les autres. Creha (doublée par Ayana Taketatsu) - Âge inconnu Une fille à l'aura fugace qui a longtemps dormi dans un cercueil de « Lost Heaven », un monde mystique montré dans le Fragment étoilé. Un certain incident la fait se réveiller de son sommeil, mais peut-être parce que ses souvenirs sont absents, elle essaie de ne pas trop parler d'elle.

Rien ne dit que nous aurons un jour la chance d'en profiter, bien d'autres épisodes de la licence devant encore paraître avant ça. Dans tous les cas, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est disponible sur PS4, vendu 54,99 € sur Amazon.