Batman: Arkham Knight, 5 ans plus tard, une mise à jour 1.15 avec 2 costumes gratuits pour tout le monde

Plus tôt cette année, Rocksteady avait déjà rendu la skin Earth 2 Dark Knight gratuite pour tous les joueurs PS4 de Batman: Arkham Knight. Le studio britannique ne veut visiblement toujours pas lâcher son jeu culte, et vient de le mettre à jour avec un patch 1.15 disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Il débloque encore des costumes qu'il était devenu impossible d'obtenir, à savoir les skins Zur En Arrh et Anime. La première pouvait être récupérée en s'inscrivant au forum officiel de l'expérience, et la deuxième en se connectant à WBPlay via le menu du jeu. Les deux manipulations ne débouchaient plus sur l'obtention des tenues depuis quelque temps, alors pour que les nouveaux joueurs puissent tout de même en profiter, elles sont désormais débloquées de base grâce à cette mise à jour !

Batman: Arkham Knight - Édition Jeu de l'Année est disponible à partir de 15,97 € sur Amazon.fr, de quoi patienter en attendant les arrivées de Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League.

