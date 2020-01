Batman: Arkham Knight, cinq ans plus tard, la skin Earth 2 Dark Knight bientôt en DLC gratuit sur PS4

L'impatience commence à monter chez les joueurs qui ont apprécié la saga Batman Arkham, alors qu'un nouvel épisode semble pointer le bout de son nez chez Warner Bros. Games Montréal.

Pour patienter jusqu'à la révélation, les néophytes et les aficionados ont pu se rabattre sur des portages des trois épisodes principaux sur PS4 et Xbox One, d'ailleurs récemment compilés dans une Batman: Arkham Collection. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être que Warner Bros. Games avait fait un petit cadeau aux joueurs PS4, en leur offrant la skin Earth 2 Dark Knight auparavant exclusivement distribuée par codes lors d'évènements spéciaux avant le lancement de Batman: Arkham Knight en 2015.

La promesse était alors de rendre le DLC gratuitement accessible à tous les joueurs PS4 au début de l'année 2020, et elle sera tenue. Rocksteady vient de confirmer que la skin Earth 2 Dark Knight sera disponible sur le PlayStation Store à partir du 28 janvier 2020. Rien ne semble prévu sur Xbox One cependant : reste tout de même à savoir si ce petit ajout tardif incitera certains joueurs ne serait-ce qu'à relancer leur partie pour le voir en mouvement.