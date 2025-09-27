Battlefield 6 : tout savoir sur la campagne solo

Electronic Arts et Battlefield Studios ont présenté lors de la conférence State of Play de PlayStation une toute nouvelle bande-annonce axée sur la campagne solo de Battlefield 6, l'expérience ultime de guerre totale. Pour rappel, le FPS proposera également plusieurs modes multijoueur, dont du Battle Royale.

Battlefield 6 dévoile sa campagne solo





Nous sommes en 2027 et le monde est au bord du chaos. L'alliance autrefois inébranlable de l'OTAN est en train de s'effondrer, ses fondations sont érodées par la méfiance et l'incertitude. L'instabilité financière, les guerres interposées et les disputes politiques ont laissé certains pays à la dérive dans un océan de troubles géopolitiques. Au milieu de ce chaos, une force redoutable émerge : la Pax Armata, une vaste société militaire privée qui ne recule devant rien. Dotée de fonds importants et de la technologie la plus avancée qui soit, cette dernière compte bien saisir cette occasion de combler le vide du pouvoir.

La campagne solo se déroule à travers plusieurs missions haletantes, où les joueurs et joueurs se retrouvent au sein de Dague 1-3, une escouade d'élite de Marine Raiders américains qui affrontent la Pax Armata. Avec ses séquences pleines d'adrénaline se déroulant à travers le monde, de Brooklyn au Caire, cette campagne solo offre des moments à couper le souffle et des scènes d'action explosives, le tout à une échelle jamais vue auparavant.

Battlefield 6 élève le combat à un niveau inédit pour la série, avec de nouveaux modes multijoueurs, une campagne solo digne d’un blockbuster, le retour du mode Portal offrant des options de personnalisation illimitées ainsi qu’une multitude d'améliorations qui en font un véritable bac à sable où chaque combat, véhicule ou stratégie peut faire pencher la balance et mener à la victoire.

Quand sort Battlefield 6 ?





La date de sortie de Battlefield 6 est fixée au 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Vous pouvez précommander BF6 à 60,36 € chez Leclerc.