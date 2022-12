Beat Saber : la Rock Mixtape est disponible !

Êtes-vous prêt à vous enjailler sur des airs de rock ? Le dernier pack musical de Beat Saber va vous faire transpirer avec des artistes et groupes emblématiques de la scène rock, et il est clair qu'ils vous mettront le rythme dans la peau.

Ce sont huit nouveaux tubes qui rejoignent sous forme d'un pack DLC les innombrables compilations déjà proposées par le studio Beat Games. Il va faire très chaud dans le casque. Jetez donc un œil à la liste des titres proposés :

Steppenwolf - Born To Be Wild ;

Survivor - Eye of the Tiger ;

Kiss - I was made for lovin' you ;

Lynyrd Skynyrd - Freebird ;

The White Stripes - Seven Nation Army ;

Nirvana - Smells Like Teen Spirit ;

Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine ;

Foo Fighters - The Pretender.

Petite cerise sur le gâteau, Freebird de Lynyrd Skynyrd devient le titre le plus long de Beat Saber avec pas moins de neuf minutes de son. De quoi trancher plusieurs milliers de cubes dans les modes de jeu les plus avancés.

Pour l'occasion, de nouveaux effets visuels sont ajoutés aux pistes pour coller aux morceaux. Le studio indique aussi avoir étendu le filtre BPM pour sélectionner les chansons et mentionne la correction d'un bug ayant fait se chevaucher plusieurs notes ainsi que de menus changements concernant l'éditeur de niveaux.

Vous pouvez retrouver ce DLC sur les stores Quest et Rift au prix de 9,17 €, et sur SteamVR contre 10,96 €.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).