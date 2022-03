Beenox (Call of Duty) ouvre un nouveau studio à Montréal et continue sa croissance

Beenox appartient depuis 2005 à Activision, et donc désormais à Microsoft, et il s'occupe depuis des années d'aider au développement des jeux Call of Duty. Le studio, basé à Québec, vient d'annoncer aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau studio, toujours au Canada, mais à Montréal cette fois.

Ce nouveau studio sera dirigé par Nour Polloni, directrice de Beenox, et il permettra à la firme d'agrandir son équipe de plus de 20 %. Le studio compte pour rappel déjà plus de 400 employés, dont 150 embauchés rien que l'année dernière. L'objectif est évidemment de participer au développement des prochains Call of Duty, dont le portage sur mobiles de Warzone, mais également de travailler sur « d’autres nouveaux projets ambitieux ». Nour Polloni commente :

Je suis très heureuse d’annoncer l’arrivée d’un nouveau studio Beenox à Montréal. Nous comptons sur la grande diversité de talents dans la ville pour bâtir une équipe qui nous permettra d’élargir notre perspective créative et d’apporter encore plus de diversité au développement de nos jeux vidéo. Cet investissement à Montréal constitue la prochaine étape clé de la croissance de notre studio, qui nous permet de soutenir nos ambitions créatives dans l’univers de Call of Duty. On souhaite que ce studio attire de nouveaux talents au niveau local et international en plus de contribuer au développement de l’écosystème de Montréal.

Ce nouveau studio à Montréal va nous permettre d’enrichir nos champs d’expertise et de faire croître notre moteur créatif. Notre priorité sera de trouver un espace propice à l’inspiration et à la création de nouvelles idées, mais aussi à la collaboration, à l’apprentissage et à la construction de liens tissés serrés au sein de nos équipes. Nous comptons mettre tout en œuvre pour que ce premier chapitre de son histoire soit un succès.

La recette de notre succès, nous la devons à notre culture d’entreprise basée sur trois de nos valeurs fondamentales que sont l’esprit d’équipe, l’excellence et l’équilibre. Faire partie de l’équipe Beenox, c’est sentir qu’on fait partie d’une grande famille unie où nous partageons les mêmes valeurs et aspirations : la passion investie dans chaque aspect de nos jeux, l’engagement profond pour la qualité et l’ambition de créer les meilleures expériences de jeux pour notre communauté. L’équipe de Montréal fera partie à part entière du processus de développement de tous nos projets. Nous voulons leur transmettre cette culture en embauchant des gens, qui comme nous, ont à cœur la qualité des jeux et qui ont une volonté de réussir ensemble.