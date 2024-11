BLACK FRIDAY CHEZ GEEKBUYING : des offres exceptionnelles sur trottinettes et vélos électriques Halo Knight

C’est le moment que vous attendiez ! À l’occasion du Black Friday 2024, Geekbuying propose des remises incroyables sur une large gamme de produits, notamment les trottinettes et vélos électriques Halo Knight. Avec des réductions spéciales cumulables grâce à des codes promo et des offres Black Friday, c’est l’opportunité idéale de vous équiper à prix réduit.

Avant toute chose, notez que vous pouvez cumuler les réductions pour maximiser vos économies !

24NOV11S1 : -50 € dès 550 € d’achat

: -50 € dès 550 € d’achat 24NOV11S2 : -25 € dès 300 € d’achat

: -25 € dès 300 € d’achat 24NOV11S3 : -15 € dès 200 € d’achat

: -15 € dès 200 € d’achat 24NOV11S4 : -10 € dès 100 € d’achat

: -10 € dès 100 € d’achat 24NOV11S5 : -5 € dès 50 € d’achat

Paiements via PayPal, carte bancaire ou crédit :

-20 € dès 700 € d’achat

-10 € dès 400 € d’achat

-5 € dès 200 € d’achat

Ici, voici quelques guides à ne pas louper :

Focus sur deux modèles stars :



Halo Knight T104 Electric Scooter

Avec ses pneus tout-terrain de 10 pouces et un double moteur de 1000W, cette trottinette est conçue pour les amateurs d’aventure. Sa vitesse maximale de 65 km/h et son autonomie de 45 km grâce à une batterie de 52V 21Ah en font un choix parfait pour les trajets urbains et hors route. De plus, elle est équipée d’une télécommande pratique.

Halo Knight T108 Pro Electric Scooter

Pour les performances extrêmes, optez pour cette trottinette équipée de deux moteurs de 3000W chacun, une vitesse de pointe impressionnante de 95 km/h, et une autonomie de 80 km grâce à sa batterie 60V 38.4Ah. Idéale pour les longues distances, elle est également équipée de freins hydrauliques, d’un éclairage avant/arrière et d’une étanchéité IPX4.

Autres modèles en promotion

Halo Knight H02 Electric Bike : 799,00 € avec le code NNNFRHKH02EB – Vélo électrique robuste avec un moteur de 750W et une autonomie de 60 km.

– Vélo électrique robuste avec un moteur de 750W et une autonomie de 60 km. Halo Knight T108 Electric Scooter : 849,00 € avec le code NNNFRHALO – Double moteur, vitesse max 65 km/h, autonomie 60 km.

– Double moteur, vitesse max 65 km/h, autonomie 60 km. Halo Knight T107 Pro Electric Scooter : 1255,00 € avec le code NNNHALOT107 – Performances élevées avec une vitesse de 95 km/h et une autonomie de 80 km.

Les produits Halo Knight allient design, performances et robustesse, parfaits pour les amateurs de mobilité électrique. Ces offres Black Friday sont limitées dans le temps : ne laissez pas passer l’occasion de vous offrir une trottinette ou un vélo à prix réduit. Rendez-vous vite sur Geekbuying et profitez de ces remises exclusives !