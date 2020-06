Bohemia Interactive : Tencent deviendrait actionnaire majoritaire du studio derrière ARMA et DayZ

Tencent est déjà un mastodonte en Chine, mais il s'étend de plus en plus dans le reste du monde. Comme le rapporte The Information, la firme serait désormais l'actionnaire majoritaire de Bohemia Interactive, studio tchèque connu pour les ARMA, DayZ et Vigor. Rien n'a été confirmé pour le moment, mais The Information cite une source fiable proche du dossier.

Tencent aurait ainsi dépensé plus de 260 millions de dollars pour obtenir entre 70 et 80 % des actions de Bohemia Interactive. L'objectif du studio japonais est de concurrencer NetEase, autre géant chinois qui distribue notamment Minecraft dans l'Empire du Milieu. Ce n'est pas la première fois que Tencent et Bohemia Interactive collaborent, Ylands est distribué en Chine par Tencent.

La firme chinoise est très active en ce moment, elle a déjà investi cette année dans Yager, Marvelous, et s'occupera du développement de System Shock 3.