BON PLAN : ASUS, des PC portables pour gamers en promo pour le Black Friday

Le Black Friday, c'est normalement la semaine prochaine, mais de nombreuses enseignes cassent déjà les prix dès aujourd'hui. ASUS, constructeur d'ordinateurs portables notamment, participe à l'opération et affiche déjà à prix réduit de nombreux PC portables Zenbook et Vivobook, sans oublier les ROG et TUF pour gamers.

Sans plus attendre, voici les offres sur les ordinateurs ASUS pour ce Black Friday 2023, les PC gaming sont en gras :

ASUS ZENBOOK 14 OLED (UX3402) - Prix d’achat TTC : 799,99 € (au lieu de 999,99 €) - Fnac - Darty ;

ASUS VIVOBOOK S14 (S1404ZA-NK044W) - Prix d’achat TTC : 469,99 € (au lieu de 599,99 €) - Fnac - Darty ;

ASUS VIVOBOOK S16 (S1605PA-MB183W) - Prix d’achat TTC : 599,99 € (au lieu de 799,99 €) - Fnac - Darty ;

ASUS TUF F17 (TUF707ZV4-HX022W) - Prix d’achat TTC : 1 199,99 € (au lieu de 1 499,99 €) - Fnac - Darty ;

; ASUS ZENBOOK 14 OLED (UX3402ZA-KN478W) - Prix d’achat TTC : 999 € (au lieu de 1 199 €) - Boulanger ;

ASUS VIVOBOOK S16 (S1605PA-MB121W) - Prix d’achat TTC : 799 € (au lieu de 999 €) - Boulanger ;

ASUS TN3604YA-MC080W - Prix d’achat TTC : 849 € (au lieu de 999 €) - Boulanger ;

ASUS TUF A16 (TUF617NS-N3001W) - Prix d’achat TTC : 999,99 € (au lieu de 1 299,99 €) - Boulanger ;

; ASUS TUF F17 (TUF706HF-HX017W) - Prix d’achat TTC : 699,99 € (au lieu de 799,99 €) - Boulanger ;

; ROG STRIX G18 (G814JI-N6070W) - Prix d’achat TTC : 2 299,99 € (au lieu de 2 499,99 €) - Boulanger ;

; ROG STRIX G17 (G713PV-HX110W) - Prix d’achat TTC : 1 499,99 € (au lieu de 1 699,99 €) - Boulanger ;

; ASUS VIVOBOOK 15 (E510MA-EJ617W) - Prix d’achat TTC : 299,99 € (au lieu de 369,99 €) - Cdiscount ;

ASUS VIVOBOOK 16 (R1600PA-MB128W) - Prix d’achat TTC : 499,99 € (au lieu de 549,99 €) - Cdiscount ;

ASUS VIVOBOOK 15 (S1500EA-EJ3548W) - Prix d’achat TTC : 599,99 € (au lieu de 769,99 €) - Cdiscount ;

ASUS VIVOBOOK 17 (S1704ZA-BX199W) - Prix d’achat TTC : 449,99 € (au lieu de 499,99 €) - Cdiscount ;

ASUS VIVOBOOK 14 (E410MA-BV1981WS) - Prix d’achat TTC : 269,99 € (au lieu de 472,23 €) - Cdiscount ;

ASUS VIVOBOOK 15 (E510MA-BR1323WS) - Prix d’achat TTC : 269,99 € (au lieu de 319,99 €) - Cdiscount ;

ASUS TUF A15 (TUF507NV-LP018) - Prix d’achat TTC : 1 099,99 € (au lieu de 1 149,99 €) - Cdiscount ;

; ASUS TUF A15 (TUF507RW-HN068W) - Prix d’achat TTC : 1 099,99 € (au lieu de 1 599,99 €) - Cdiscount ;

; ASUS TUF A17 (TUF707XI-HX014) - Prix d’achat TTC : 1 399,99 € (au lieu de 1 599,99 €) - Cdiscount ;

; ASUS ZENBOOK 14 Flip OLED (UN5401QA-KN160W) - Prix d’achat TTC : 999,99 € (au lieu de 1 299,99 €) - Amazon ;

ASUS VIVOBOOK S16 (S1603QA-MB377W) - Prix d’achat TTC : 549,99 € (au lieu de 699,99 €) - Amazon (à partir du 20 novembre) ;

ASUS Chromebook Plus CX3402 (UX3402CBA-PQ0104 - Prix d’achat TTC : 299,99 € (au lieu de 449 €) - Amazon ;

ASUS TUF F15 (TUF507ZU4-LP144W) - Prix d’achat TTC : 999,99 € (au lieu de 1 199,99 €) - Amazon ;

; ROG Zephyrus G14 (GA402RJ-199W) - Prix d’achat TTC : 1 199,99 € (au lieu de 1 599,99 €) - Amazon ;

; ASUS TUF A17 (TUF707X1-HX056 - Prix d’achat TTC : 1 499,99 € (au lieu de 1 899,99 €) - Rue du Commerce ;

; ROG Strix G18 - Prix d’achat TTC : 1 699,99 € (au lieu de 2 299,99 €) - Rue du Commerce ;

; ASUS VIVOBOOK S1502IA-EJ045W) - Prix d’achat TTC : 429,99 € ( au lieu de 499,99 €) - Electro Depot ;

ASUS TUF 506HF-HN001W - Prix d’achat TTC : 599,99 (au lieu de 799,99 €) - Carrefour ;

; ASUS VIVOBOOK S15 (S1502IA-EJ136W) - Prix d’achat TTC : 499,99 € (au lieu de 599,99 €) - Carrefour ;

ASUS VIVOBOOK S16 (S1605PA-MB149W) - Prix d’achat TTC : 599,99 € (au lieu de 749,99 €) - Auchan ;

ASUS R524EA-EJ4042W - Prix d’achat TTC : 399 € (au lieu de 499 €) - Leclerc ;

ASUS R1700QA-BX113W - Prix d’achat TTC : 599,99 € (au lieu de 799,99 €) - Leclerc.

Alors, pour quel ordinateur allez-vous craquer ?