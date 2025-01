BON PLAN : Cette veste haptique est proposée à un prix VRAIMENT JAMAIS VU !

Contrairement à un casque traditionnel, la Woojer Vest 3 convertit les ondes sonores en vibrations, permettant ainsi de ressentir le son plutôt que de simplement l’entendre. Que vous soyez passionné de musique, amateur de cinéma ou joueur régulier, cette veste offre une expérience sensorielle immersive et ludique.

Caractéristiques principales

Technologie haptique avancée : Équipée de multiples transducteurs, la veste synchronise les vibrations avec le son.

: Équipée de multiples transducteurs, la veste synchronise les vibrations avec le son. Connectivité universelle : Compatible avec consoles, PC, smartphones et casques VR.

: Compatible avec consoles, PC, smartphones et casques VR. Autonomie solide : Une batterie rechargeable intégrée pour plusieurs heures d’utilisation continue.

: Une batterie rechargeable intégrée pour plusieurs heures d’utilisation continue. Confort et ergonomie : Légère et ajustable, elle s’adapte à différentes morphologies.

Un atout pour la réalité virtuelle

Associée à un casque VR, la Woojer Vest 3 renforce le réalisme en transmettant physiquement chaque impact et effet sonore. Les jeux et expériences immersives gagnent alors une nouvelle dimension, où chaque scène se perçoit plus intensément.

Pour qui ?

Joueurs : Ressentez les explosions et les actions directement sur le corps pour une immersion accrue.

: Ressentez les explosions et les actions directement sur le corps pour une immersion accrue. Mélomanes : Découvrez ou redécouvrez vos morceaux préférés en ressentant pleinement les basses et les nuances sonores.

: Découvrez ou redécouvrez vos morceaux préférés en ressentant pleinement les basses et les nuances sonores. Cinéphiles : Plongez au cœur de l’action et profitez d’un environnement sonore qui vibre en harmonie avec le film.

Un tarif avantageux

Piour rappel, la Woojer Vest 3 est normalement affichée - hors promos - à 599,99 euros sur le site officiel de Woojer. Actuellement, son prix y est de 472,95 euros. De son côté, la FNAC propose, pour une durée limitée, un prix JAMAIS VU de 199,99 euros ce qui fait quasiment 70 % de REMISE sur le prix catalogue, offrant ainsi une occasion unique de se procurer cet équipement audio-tactile.

A notre avis, la Woojer Vest 3 s’impose actuellement comme un complément original aux dispositifs audio traditionnels. Son tarif promotionnel à la FNAC en fait un choix hyper attractif pour quiconque souhaite explorer une nouvelle manière de « ressentir » le son, que ce soit dans la musique, le jeu vidéo ou le cinéma.