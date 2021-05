BON PLAN chez Gamesplanet : Biomutant déjà en promotion à -10 % !

Sorti le 25 mai 2021 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One (compatible PlayStation 5 et Xbox Series X | S) Biomutant est un Action-RPG en monde ouvert développé par le studio Experiment 101 et édité par THQ Nordic. Attendu par les joueurs depuis son annonce en 2017, le jeu est déjà disponible en promotion chez Gamesplanet à -10 % de son prix initial.





Biomutant est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d'un système de combat d'arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l'Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ?

Initialement vendu à 59,99 €, Biomutant est disponible chez Gamesplanet au prix de 53,99 € grâce au code promo « KUNGFU » à appliquer dans son panier. Notre test de Biomutant est également disponible ici.