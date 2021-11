Daily Deal Oculus Quest : le bon plan du jour est un simulateur de travail en VR (30 novembre 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Job Simulator est en anglais sous-titré en français, il n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation) et il n'est pas cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous ne pouvez pas récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop. À noter, le jeu démarre en anglais pur et dur, et les sous-titres ne peuvent être activés qu'une fois dans l'un des quatre univers via le menu (valise) des options.

A noter, ce jeu est en promo dans un pack (voir ici) mais il n'est qu'à -25 % dans celui-ci.

Job Simulator (12,99 € 19,99 € -35 %) (1,67 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 3 (21 mai 2019)

Dans un monde où les robots occupent tous les emplois des humains, entrez dans le « Job Simulator » et découvrez les joies du boulot. Notez que le jeu démarre en anglais et que les sous-titres ne sont disponibles que dans les différents modules après activation manuelle. Les indications écrites ne sont d'ailleurs pas traduites.









Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.