Daily Deal Oculus Quest : la promotion du jour nous transforme en exorciste démoniaque ! (12 décembre 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour nous transforme en exorciste démoniaque. The Exorcist: Legion est en anglais pur et dur, n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation), mais il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link ou Virtual Desktop.

The Exorcist: Legion (17,99 € 24,99 € -30 %) (1, 5 Go) (anglais) (C) (4/5) - PEGI 12

The Exorcist: Legion livre cinq histoires uniques et présente une variété d'entités démoniaques, d'outils d'exorcisme, d'artefacts cachés et de lieux atmosphériques. Plongez au cœur du surnaturel en apprenant le métier de l'exorcisme démoniaque et découvrez des secrets qui vous mèneront vers une confrontation finale avec vos peurs les plus sombres et les plus cachées.









Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

