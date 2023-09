BON PLAN : EA Sports FC 24 à prix cassé avant sa sortie

Electronic Arts n'a plus les droits liés à la FIFA, mais l'éditeur et développeur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va continuer de faire des jeux de football de son côté, comme un grand. EA Sports FC 24 arrivera au début du mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon, et il est déjà à prix cassé.

EA Sports FC 24 est en effet affiché à 60,99 € sur Amazon, soit une réduction de - 24 %, sur PlayStation 5 comme sur PS4. Un titre qui s'annonce déjà comme FIFA 24 avec une moustache, voici ce qu'il proposera :

Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : HyperMotionV, les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite repensé. La technologie HyperMotionV permet de capturer les actions dans des conditions réelles avec des données volumétriques issues de plus de 180 matchs masculins et féminins pour retranscrire dans le jeu des mouvements précis et réalistes. Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun. Totalement repensé, le moteur Frostbite permet de retranscrire The World's Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match. Précommandez EA SPORTS FC 24 Édition Standard avant le 29 septembre pour obtenir : Star de la couverture en prêt (10 matchs) 2 Choix Joueur Ambassadeur en prêt (1 homme et 1 femme au choix pour 5 matchs) ;

Emplacement Styles de jeu débloqué dans Clubs Points de personnalité supplémentaires dans une carrière de joueur ;

Coach 5 étoiles disponible en recrutement en carrière de manager ;

Jouez avant le 1er novembre pour obtenir le statut Fondateur.

La date de sortie d'EA Sports FC 24 est fixée au 29 septembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.