BON PLAN : un écran gaming incurvé 32 pouces à 240 Hz en promotion

Si vous êtes à la recherche d'un moniteur gaming incurvé qui privilégie le taux de rafraîchissement à la résolution, bonne nouvelle, l'écran 32 pouces de Gawfolk profite actuellement d'une réduction sur Amazon. Le moniteur FHD affiche une image en 16:9 à 240 Hz et avec un taux de réponse de 1 ms.

L'écran PC gaming Gawfolk 32" passe à 249,99 € sur Amazon, voici ses points clés :

Le moniteur de jeu 32 pouces est doté d'un design d'écran VA 1800R très tendance, d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz, d'un affichage avec une résolution Full HD (1920 x 1080) et d'un temps de réponse de 1 ms (GTG). Il offre des images claires, des vidéos fluides et les scènes les plus rapides de l'expérience utilisateur à chaque moment exigeant.