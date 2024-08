BON PLAN : l'édition collector de Elden Ring: Shadow of the Erdtree en promotion !

Même s'il ne s'agit que d'une extension, Elden Ring: Shadow of the Erdtree a eu droit à une bien belle édition collector, vendue à l'origine en quantités limitées contre 249,99 €. Le contenu additionnel s'est vendu comme des petits pains, mais visiblement, un revendeur a des stocks qui traînent.

L'édition collector d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est affichée à 165,99 € sur Amazon, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Une offre à ne pas louper pour les fans, voici pour rappel le contenu de cette édition collector :

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Édition Collector - Contient un code pour l'extension Elden Ring: Shadow of the Erdtree sur la plateforme sélectionnée, une statuette (46 cm) de « Messmer l'Empaleur », un artbook physique de 40 pages et la bande originale.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Édition Collector (PS5) à 165,99 € sur Amazon

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Édition Collector (Xbox Series X) à 165,99 € sur Amazon