BON PLAN : une grosse promo pour Elden Ring Nightreign

Hier soir, à l'occasion du PlayStation State of Play Japan, FromSoftware a dévoilé officiellement The Forsaken Hollows, le DLC d'Elden Ring Nightreign. Les fans vont pouvoir découvrir de nouveaux Nocturnes et affronter des Seigneurs de la Nuit inédits dans quelques semaines. Mais si vous n'avez pas encore Elden Ring Nightreign dans votre ludothèque, voici une offre à ne pas manquer.

Elden Ring Nightreign est en promotion





Elden Ring Nightreign bénéficie d'une belle réduction chez Cdiscount. Le jeu d'action coopératif rogue-like de FromSoftware passe à 26,99 € sur consoles. Voici les offres :

Elden Ring Nightreign, c'est quoi ?





ELDEN RING NIGHTREIGN est une aventure se déroulant dans l'univers d'ELDEN RING, conçue pour offrir aux joueurs une nouvelle expérience en réimaginant la structure même du jeu. ENSEMBLE, LEVEZ-VOUS - Faites équipe avec 2 autres joueurs afin d'affronter ensemble la nuit et les dangers qu'elle recèle.

- Faites équipe avec 2 autres joueurs afin d'affronter ensemble la nuit et les dangers qu'elle recèle. DEVENEZ UN HÉROS - Incarnez des héros dotés de compétences uniques, chacun possédant ses propres capacités et son propre style. Chaque héros est puissant individuellement, mais en unissant vos forces, vous pourrez tirer parti de synergies et ainsi former une équipe implacable.

- Incarnez des héros dotés de compétences uniques, chacun possédant ses propres capacités et son propre style. Chaque héros est puissant individuellement, mais en unissant vos forces, vous pourrez tirer parti de synergies et ainsi former une équipe implacable. DÉFIEZ LA NUIT - Affrontez la menace impitoyable qui ravage le monde. Adaptez-vous à un environnement qui évolue au fil des parties et terrassez des redoutables adversaires !

Quand sortira le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?





La date de sortie d'Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows est fixée au 4 décembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Lire aussi : TEST Elden Ring Nightreign n’est pas un jeu pour tout le monde