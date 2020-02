BON PLAN sur l'Elgato Stream Deck Mini à prix cassé chez Micromania

Elgato propose toute une gamme de produits destinés aux vidéastes dont des boîtiers de captures vidéo (internes ou externes), une lumière (Elgato Key Light), un cam link (permettant d'utiliser une caméra sans passer par un boîtier d'acquisition) et des boîtiers Stream Deck dont nous allons parler ici.

Il existe trois modèles de boîtiers Stream Deck : le Mini, le standard et le XL, qui proposent respectivement 6, 15 ou 32 touches LCD programmables et personnalisables. Grâce au logiciel fourni, il est ainsi possible d'affecter ses raccourcis préférés dans divers outils et plateformes : OBS Studio, XSplit, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer, etc. De plus, même sans être un streameur ou un passionné de vidéo, les raccourcis peuvent être affectés à n'importe quelle action comme ouvrir un site web ou encore des raccourcis clavier qui vous sont utiles régulièrement. De plus, plusieurs profils peuvent être enregistrés et changés à la volée. Ceci permettant, même avec le Mini, d'avoir bien plus de possibilités que ne le laissent penser les six touches.

Bref, si cet accessoire est en projet d'achat, il faut savoir que Micromania propose le Stream Deck Mini à 69,99 € alors que le prix public conseillé est de 99,99 € et qu'il se trouve ailleurs, dans le meilleur des cas, à 89,10 €. Pour une fois que l'enseigne française ne se cale pas sur le prix officiel, c'est à noter. N'hésitez pas à en profiter.