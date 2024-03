BON PLAN : un excellent volant pour les simulations de course à prix cassé

Si vous aimez les jeux de course avec un gameplay réaliste, mieux vaut opter pour un volant et un pédalier, procurant des sensations bien plus crédibles qu'une simple manette. Les modèles sont nombreux, les prix sont parfois élevés, mais une référence du genre est en ce moment en promotion.

Le Logitech G29 est actuellement à 259,99 € au lieu de 419 € sur Amazon, soit une réduction de - 38 % pour ce volant et son pédalier compatible PlayStation et PC. Mieux encore, le Logitech G920, qui est le même modèle, mais compatible Xbox et PC, passe à 249,99 €.

Driving Force G29 est le matériel de simulation de course ultime pour les nouveaux jeux PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Avec retour de force à deux moteurs et système à engrenages hélicoïdaux pour une direction lisse et silencieuse. Le levier de vitesses en acier inoxydable et les témoins de changement de vitesse/tachymètre vous aident à changer les vitesses de manière fluide sans quitter la route des yeux. L'unité de pédales à part vous offre un contrôle et une réactivité naturels avec une pédale de frein non linéaire qui imite la sensation des véhicules hautes performances. Driving Force offre confort et résistance, avec un cuir cousu à la main et des composants en acier inoxydable. Les pinces intégrées et boulons durables permettent une fixation sécurisée de Driving Force sur une table ou un simulateur de course pour réduire les mouvements et les secousses lors de manœuvres endiablées. Le volant de course de simulation ultime pour PlayStation 4, PlayStation 3. Compatible avec PlayStation 4 et PlayStation 3

Retour de force à deux moteurs pour une conduite réaliste

Une direction extrêmement douce, silencieuse et précise

Commandes sur le volant

Composants résistants en cuir et métal

2 ans de garantie matérielle limitée

