BON PLAN sur GOG.com : deux très vieux jeux ZX Spectrum gratuits

Alors que certains puristes s'acharnent à dire que « c'était mieux avant », il faut parfois savoir remonter encore plus loin pour se rappeler d'où vient le jeu vidéo. Car les premiers titres sur micro-ordinateurs, c'était quand même une sacrée expérience, même à l'époque. Graphismes parfois abstraits, objectifs imprécis, narration confuse, contenu souvent léger, il fallait s'accrocher.

Et pourtant, il y a eu de très bons titres sur ZX Spectrum, nous retrouvons par exemple The Lords of Midnight et Doomdark's Revenge, des jeux de rôle et de stratégie conçus par Mike Singleton, malheureusement décédé en 2012. Ces vestiges des années 80 sont disponibles sur GOG.com, et donc jouables sous Windows 10. Et ils sont gratuits actuellement sur la plateforme de jeux sans DRM.

Vous pouvez donc rajouter gratuitement The Lords of Midnight et Doomdark's Revenge à votre ludothèque et revenir en 1984 et 1985 afin de découvrir ces deux jeux qui ont certes pris de l'âge, mais qui savent conserver un certain charme et représentent surtout toute une époque, celle des premiers micro-ordinateurs.