BON PLAN sur GOG.com : les Soldes du Printemps 2024 lancés avec le GOTY 2023 en promo et le retour d'un shooter culte

Comme Steam, GOG.com lance lui aussi ses Soldes de Printemps 2024. La plateforme de jeux PC sans DRM casse les prix sur un tas de titres, avec notamment une petite réduction de - 10 % sur Baldur's Gate 3, le jeu de rôle de Larian Studios élu Game of the Year aux Game Awards 2023.

Bien évidemment, d'autres jeux sont en promotion à l'occasion de ces Soldes de Printemps 2024, voici une petite sélection :

En plus de ces promotions, GOG.com rajoute dans son catalogue un jeu de tir à la troisième personne, qui avait disparu des plateformes modernes. Oui, Alpha Protocol est de retour sur PC, il s'agit pour rappel d'un shooter avec des mécaniques d'infiltration et de jeu de rôle développé par Obisidian Entertainment, qui bénéficie ici d'une seconde vie grâce à GOG.com. Les musiques sous licence sont toujours là, le titre est jouable au clavier et à la manette, il est localisé dans plusieurs langues, dont le français et profite des Succès et de sauvegarde dans le cloud. Alpha Protocol est déjà bradé à 17,99 € pendant les Soldes.

Vous pouvez retrouver toutes les offres des Soldes du Printemps 2024 sur GOG.com, jusqu'au 3 avril prochain.