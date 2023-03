BON PLAN sur GOG.com : les Soldes du Printemps lancés, un jeu déprimant offert

Aujourd'hui, le printemps pointe enfin le bout de son nez (selon le calendrier du moins), et GOG.com a décidé de fêter en lançant les Spring Sale 2023. Pendant quelques jours, une bonne partie du catalogue est en promotion et la plateforme de jeux sans DRM offre comme à son habitude un titre.

Et pour le coup, le choix du jeu est étonnant, car il s'agit de Lorelai, un jeu d'aventure et thriller psychologique pas vraiment printanier, qui conclut la trilogie Devil Came Through Here après The Cat Lady et Downfall (mais qui peut très bien se jouer sans avoir fait ces deux titres). Voici une brève présentation de Lorelai, à récupérer sur GOG.com avant le 23 mars, 15h00 :

Lorelai n'oubliera jamais ce jour-là. Le peu qu'elle avait, on le lui a arraché. Son monde tout entier, désintégré. Elle n'a jamais eu la moindre chance, mais Lorelai refusait d'abandonner. Elle va se battre. Et même la mort ne l'empêchera pas de tout récupérer.

Concernant les autres offres de ces soldes du printemps, nous retrouvons Frostpunk: Game of the Year Edition, RimWorld, Hollow Knight, Scorn, Outlast 2, Cyberpunk 2077, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, The Elder Scrolls V: Skyrim, Diablo + Hellfire, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ou encore Disco Elysium - The Final Cut. Toutes les promotions des Spring Sale 2023 sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 3 avril prochain.