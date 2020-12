BON PLAN sur l'HyperX Cloud Alpha : le casque gaming en forte promotion chez la Fnac pour le Black Friday

La période actuelle étant suffisamment compliquée, c'est l'occasion de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres et de préparer Noël tout en dépensant moins. C'est ce que nous propose de faire, pour le Black Friday, la Fnac avec une très forte promotion sur l'excellent casque HyperX Cloud Alpha affiché à seulement 69,99 € au lieu de 99,99 €. Pour commencer, faisons un petit retour sur ce très beau casque.

Depuis que la marque s'est lancée dans les périphériques gaming, ses casques ont toujours su plaire à bon nombre d'entre nous. Que ça soit pour leur esthétique soignée, leur très bon son et leurs excellentes finitions, les HyperX Cloud sont devenus une référence dans le domaine des casques gaming. Et la bonne nouvelle c'est que cet HyperX Cloud Alpha ne déroge pas à la règle ! Fourni avec une pochette de rangement en tissu, l'HyperX Cloud Alpha se démarque par son confort et sa qualité d'écoute. Son système de double chambre permet de bien séparer les basses, les médiums et les aigus, tout en conservant un son clair et homogène. Ses oreillettes en mousse à mémoire de forme et son arceau en cuir épais permettent de jouer pendant des heures sans ressentir d'inconfort. Soyez rassurés, le casque est également fait pour durer puisque HyperX a choisi un arceau en aluminium résistant ainsi qu'un câble tressé. Il est également équipé d'un micro amovible à réduction de bruit, certifié par Discord et Teamspeak, afin de communiquer avec vos partenaires pendant vos sessions de jeux.

Ce casque est donc l'allié parfait des joueurs à la recherche d'un casque d'excellente qualité, d'un excellent confort et, surtout, à prix raisonnable puisque l'HyperX Cloud Alpha est disponible en promotion à seulement 69,99 € chez la Fnac.

