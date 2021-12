BON PLAN : trois micros HyperX à micro prix, SoloCast, QuadCast et QuadCast S

Commençons avec l'HyperX SoloCast, un microphone de jeu USB à condensateur pour PC, PS4 ou encore Mac.

Si vous souhaitez éditer des vidéos, streamer ou encore simplement communiquer, ce micro vous offre un son d’excellente qualité. Notons un bouton qui permet de couper le son accompagné d’un témoin LED qui affiche son statut. Il est fourni avec un pied souple et stable, mais vous avez aussi la possibilité de le fixer sur une perche.

Il est plug & play, certifié TeamSpeak et Discord, et est bien sûr utilisable sur OBS, Xsplit, Streamlabs, etc. Pour conclure, il est le compagnon idéal des gamers.

Vous trouverez le micro HyperX SoloCast au prix conseillé de 74,99 € chez Amazon ou LDLC.

Passons au deuxième micro à condensateur de la marque, l’HyperX QuadCast qui est véritablement complet pour un streameur ou un podcasteur. Il est équipé d’un pied amortisseur contre les vibrations et un filtre anti-pop qui permet d’atténuer les désagréables sons percussifs.

Notons la présence d’un témoin lumineux qui permet d’éviter les incidents gênants pendant la transmission. Une simple pression suffit à désactiver le microphone. Il est aussi équipé d’une molette de réglage du contrôle de gain et on peut aussi brancher un casque directement sur le micro.

Vous trouverez le microphone HyperX QuadCast au très bon rapport qualité-prix de 139,99 € chez Amazon, Boulanger, LDLC ou la Fnac.

Finissons avec le dernier microphone HyperX QuadCast S, qui est une version améliorée du précédent modèle.

Comparé à son petit frère, il offre notamment en plus un effet lumineux RGB brillant avec effets dynamiques personnalisables à l’aide du logiciel HyperX NGENUITY. Vous avez la possibilité aussi de choisir entre quatre directivités (stéréo, omnidirectionnelle, cardioïde et bidirectionnelle).

Comme les précédents microphones, il est certifié Discord et TeamSpeak, mais aussi compatible avec plusieurs logiciels de montage. Pour finir, il peut aussi être branché sur un PC, une console de jeu type PS4 / PS5 ou un Mac.

Vous pourrez trouver le micro HyperX QuadCast S au prix conseillé de 179,99 € chez Amazon ou LDLC.