Roccat dévoile son microphone Torch pour gamers et streameurs

Roccat, constructeur allemand de périphériques pour gamers, vient de dévoiler cette semaine le Torch, un microphone USB « de qualité studio » conçu pour les joueurs, les streameurs et les créateurs de contenu sur la Toile. Le constructeur a en effet imbriqué un tas de fonctionnalités bien utiles pour assurer « un rendu sonore impeccable ».

Le Torch de Roccat dispose d'une conception à double condensateur avec un son 24 bits et un échantillonnage jusqu'à 48 kHz, les utilisateurs ont le choix entre trois modèles de prise de son (Cardioid, Stereo et Whisper, pour de l'ASMR), et il inclut également de nombreuses commandes, comme pour couper le son rapidement, régler le volume et changer de mode, le tout en plug & play, sans pilote ni logiciel tiers. Les utilisateurs retrouvent un port Jack 3.5 pour y brancher un casque et profiter d'un retour voix, et Roccat précise que le Torch est compatible avec son système RGB AIMO pour assurer un rétroéclairage synchronisé avec les autres périphériques de la maque. René Korte, fondateur de Roccat et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach, commente :

Son look original, ses performances de niveau professionnel, et son prix attractif en font l'accessoire idéal pour vous accompagner dans votre passion. Tous les joueurs regardent leurs streameurs préférés et s’en inspirent. Un microphone de qualité devient donc un accessoire indispensable. Nous sommes ravis de lancer une nouvelle catégorie de périphériques pour PC avec le Torch et de proposer un périphérique haute performance qui vient enrichir votre setup.

Le Torch sera disponible dès le 15 août 2021 chez les revendeurs habituels, avec un prix conseillé de 99,99 €. Vous pouvez également retrouver le casque Elo, bradé à 34,99 € à la Fnac.