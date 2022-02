Roccat dévoile sa nouvelle souris Kone XP pour gamers

La Kone était la toute première souris de Roccat, constructeur de périphériques pour joueurs qui s'est rapidement diversifié, sans oublier d'où il venait. Le modèle a évolué au fil des années depuis son lancement en 2007 et Roccat présente cette semaine une nouvelle version, la Kone XP.

Présentée comme « la souris gaming ultime », fruit de 15 ans de recherche et développement, la Kone XP a été améliorée sous tous les points, que ce soit son ergonomie, son éclairage RGB 3D ou encore son capteur, un modèle optique Owl-Eye conçu par Roccat (dérivé du PAW3370 de PixArt) et qui peut grimper à 19 000 DPI avec un temps de réponse de 0,2 ms. La Kone XP dispose de 15 boutons personnalisables (voire 29 avec le Easy-Shift+), d'interrupteurs optiques, d'un système de 22 LED, d'une molette Krystal 4D avec défilements vertical et horizontal, d'un poids réduit, d'une ergonomie retravaillée, de patins en PTFE, d'un câble PhantomFlex et bien évidemment d'une compatibilité avec l'écosystème AIMO du constructeur pour synchroniser tous les périphériques. René Korte, fondateur et directeur général de Roccat, commente :

Nous avons conçu la Kone XP afin qu’elle soit la souris de taille parfaite, avec un superbe éclairage RGB 3D, des boutons personnalisables et des spécificités haut de gamme, pour que les joueurs PC soient performants avec style et confiance. Nous consacrons beaucoup de temps à travailler sur la taille et la forme de nos souris. La Kone XP est le successeur spirituel de la Kone AIMO Remastered, l’une des souris les plus vendues en Allemagne en 2021. Son ergonomie et ses nombreux boutons la rendent idéale pour les joueurs, mais son confort et ses options de personnalisation font d’elle une souris hybride, également idéale pour travailler.

La Kone XP de Roccat sera lancée le 29 mars prochain, contre 89,99 €. Vous pouvez déjà retrouver la Kone AIMO Remastered à 59,12 € chez Boulanger.