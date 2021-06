EPOS lance le B20, un microphone haut de gamme pour PC et PS4

EPOS, spécialiste de l'audio, vient de dévoiler un nouveau microphone pour gamers, le B20. Un modèle plug & play offrant « un son de niveau supérieur » et « un enregistrement d'une clarté cristalline sans compromis », compatible avec les PC, Mac et PlayStation 4. Le constructeur promet une qualité de diffusion de studio en 24 bits à 48 kHz, sans lag et en supprimant les bruits de fond.

Le B20 dispose par ailleurs de commandes audio intégrées pour contrôler le volume, le gain et la sourdine facilement, et il embarque un système de LED intuitives pour indiquer si le microphone est actif ou muet. La connectique se fait en USB sur le PC ou la console et en USB-C sur le micro, qui inclut également une prise Jack 3.5 pour brancher un casque ou des écouteurs et contrôler sa voix en temps réel grâce au retour. Le B20 propose quatre directivités classiques, cardioïde, stéréo, bidirectionnelle ou omnidirectionnelle, pour s'adapter à toutes les utilisations, que ce soit le streaming en solo, l'ASMR, les interviews à deux ou les tables rondes à plusieurs.

Côté finition, EPOS propose du haut de gamme, avec une coque en aluminium solide, « durable et légère », un support de bureau et une compatibilité avec les perches. Le B20 peut être contrôlé pleinement via le logiciel EPOS Gaming pour régler la réduction du bruit, l'ajustement de l'égaliseur ou encore la réverbération. Maja Sand-Grimnitz, director, global marketing, gaming, rajoute :

Le B20 est idéal pour les joueurs qui souhaitent élever la qualité de leurs enregistrements, de leurs diffusions et de leur communication audio. Nous sommes fiers de développer des produits qui immergent totalement les gens dans les jeux, et nous sommes fiers que le B20 perpétue cet héritage.

Le B20 d'EPOS est disponible dès maintenant au prix conseillé de 199 €, un prix affiché sur Amazon. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page.