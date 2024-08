BON PLAN : un jeu de tennis très récent en promo

Les amateurs de tennis ont vibré ces derniers jours grâce aux Jeux Olympiques, que ce soit avec la finale opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz ou la victoire de la Chinoise Zheng Qinwen. Les joueurs peuvent poursuivre l'expérience en retrouvant les tournois du Grand Chelem en jeu vidéo.

TopSpin 2K25 est actuellement disponible contre 33,99 € sur PlayStation 5 sur Amazon, ou contre 33 € sur PS4 sur Cdiscount. Le titre de 2K Games et Hangar 13 est pour rappel sorti le 26 avril dernier, son prix n'a pas tardé à baisser.

La franchise TopSpin est de retour avec TopSpin 2K25, où figurent les légendes du tennis Roger Federer et Serena Williams, ainsi qu'un ensemble d'autres pros jouables, des modes solo et multijoueur en ligne, chacun des quatre tournois historiques du Grand Chelem, et bien plus encore !

TopSpin 2K25 - PlayStation 5 - 33,99 € sur Amazon



TopSpin 2K25 - PlayStation 4 - 33 € sur Cdiscount