TopSpin 2K25 : des bugs de serveurs et déjà une fin de vie toute proche, les fans sont en colère

En fin de semaine dernière sortait TopSpin 2K25, un nouveau jeu de tennis développé par Hangar 13 et édité par 2K Games. Un moment important pour tous les amateurs de ce sport, la franchise Top Spin était très appréciée il y a quelques années, avant de passer un long moment à l'ombre. Mais le retour sur le court ne se fait pas sans heurts.

Depuis la sortie du jeu jusqu'à aujourd'hui, de nombreux joueurs se plaignent des problèmes de serveurs de TopSpin 2K25. Une chose qui arrive fréquemment quand un gros jeu très attendu arrive sur le marché, même si 2K Games devrait avoir les capacités et l'expérience pour gérer cet afflux. Problème, une connexion en ligne est obligatoire pour jouer à TopSpin 2K25, même en solo ! Autant dire que les joueurs sont fous de rage et n'hésitent pas à partager leurs mésaventures sur les réseaux sociaux, à l'instar de Kentarus sur X/Twitter, qui se fait voler son match à cause d'une erreur de connexion aux serveurs :

Imagine...

Non mais imagine quoi...

????????

Ce genre de truc c'est décidément pas possible @2KSupport#TopSpin2K25 pic.twitter.com/I0wyWHtgn1 — Kentarus - Prince de l’Espace????????✨ (@Rigil_Kentarus) April 29, 2024

Par ailleurs, nombreux sont les joueurs à s'étonner de devoir créer un compte 2K pour profiter de TopSpin 2K25, mais surtout, l'éditeur affiche bien sur la page de plusieurs boutiques, comme le Microsoft Store, une date pour la fin de vie du jeu :

Les fonctionnalités en ligne de TopSpin 2K25 devraient être disponibles jusqu'au 31 décembre 2026. Nous nous réservons cependant le droit de modifier ou d'interrompre les fonctionnalités en ligne sans préavis. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.topspin.2k.com/status.

Notez que l'URL mène à une erreur 404, mais surtout, la date est très proche pour les joueurs qui ont déjà déboursé entre 74,99 € et 119,99 € pour acheter le jeu, selon l'édition, de quoi rappeler les pratiques d'Ubisoft. La date est partagée à titre informatif, 2K précise qu'il peut la modifier quand bon lui semble, mais... pour la reculer ou l'avancer ? Tous ces éléments entachent déjà la réputation de TopSpin 2K25 et c'est bien dommage, car le gameplay a de vraies qualités et les fans étaient ravis de remettre les mains sur un jeu de tennis...

Si l'aventure sur le court vous tente, vous pouvez retrouver TopSpin 2K25 à partir de 43,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.