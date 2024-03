TopSpin 2K25 dévoile son gameplay en vidéo

2K Games et Hangar 13 vont remettre les jeux de tennis sur le devant de la scène avec TopSpin 2K25, un titre officialisé en tout début d'année et présenté un peu plus en détail il y a quelques jours. Les joueurs attendaient cependant de découvrir des séquences de gameplay, c'est désormais chose faite :

Hangar 13 entre dans les détails et explique comment il a conçu TopSpin 2K25 pour qu'il soit le plus réaliste possible, avec des mécaniques de gameplay soignées, des animations uniques à chaque joueur ou encore une physique différente selon les courts. Autant dire que le titre est bien différent du dernier opus en date, Top Spin 4, sorti pour rappel en 2011, les fans auront un tas de nouveautés à découvrir le mois prochain.

La date de sortie de TopSpin 2K25 est fixée au 26 avril 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.