TopSpin 2K25 annoncé : les jeux de tennis enfin de retour, premier teaser !

Alors que l'Open d'Australie bat son plein à Melbourne, voilà que 2K Games fait une annonce tant espérée par les fans de tennis. La franchise Top Spin va enfin faire son grand retour avec un nouveau volet, qui avait pour rappel déjà fait parler de lui dès 2022 avec un leak finalement assez précis.

2K Games officialise donc aujourd'hui TopSpin 2K25 au travers d'un bref teaser, il faut se contenter de ça pour le moment. La présence de Hangar 13 (Mafia III) au développement est également confirmée sur le site officiel du jeu, le studio a pour rappel absorbé les équipes de 2K Czech, à l'origine de Top Spin 4, dernier opus en date de la franchise.

Si les plateformes n'ont pas été officialisées pour le moment, le PlayStation Store et le Microsoft Store listent déjà le jeu, TopSpin 2K25 est donc au moins attendu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il faudra quand même patienter pour découvrir la date de sortie du jeu de tennis, mais d'ici là, vous pouvez retrouver Matchpoint: Tennis Championships Legends Edition à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.