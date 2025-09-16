Actualité
Accueil Actualités
Kirby Air Riders 101 19 08 2025

BON PLAN : Kirby Air Riders, où le précommander sans trop faire s'envoler son budget ?

par

Le prochain jeu de Masahiro Sakurai avec Kirby arrive à grands pas, voyons où il est vendu à moindre coût.

Des Riders déjà prêts à décoller

Sora Ltd. et une équipe de Bandai Namco (sans doute celle derrière Super Smash Bros. Ultimate) développent actuellement Kirby Air Riders, qui sortira dans deux mois sur la nouvelle console de Nintendo. Depuis le Direct qui lui a été consacré en août, riche en informations, les revendeurs ont ouvert leurs précommandes, certains affichant le jeu à prix réduit.

Kirby Air Riders 111 19 08 2025

Où précommander Kirby Air Riders à pas cher ?

Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.

Kirby Air Riders

Édition Standard (prix de base : 79,99 €)

Kirby Air Riders sortira le 20 novembre et compte bien faire passer les fans à la caisse plus d'une fois avec ses figurines.

Lire aussi : Kirby Air Riders aura aussi droit à ses amiibo, un deuxième Direct dédié en approche

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Kirby Air Riders Kirby Nintendo Sora Ltd. Bandai Namco précommandes Bon plan Réductions Promotions Remises Offres

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires