BON PLAN : Kirby Air Riders, où le précommander sans trop faire s'envoler son budget ?

Des Riders déjà prêts à décoller





Sora Ltd. et une équipe de Bandai Namco (sans doute celle derrière Super Smash Bros. Ultimate) développent actuellement Kirby Air Riders, qui sortira dans deux mois sur la nouvelle console de Nintendo. Depuis le Direct qui lui a été consacré en août, riche en informations, les revendeurs ont ouvert leurs précommandes, certains affichant le jeu à prix réduit.

Où précommander Kirby Air Riders à pas cher ?





Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.

Kirby Air Riders sortira le 20 novembre et compte bien faire passer les fans à la caisse plus d'une fois avec ses figurines.

