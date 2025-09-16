BON PLAN : Kirby Air Riders, où le précommander sans trop faire s'envoler son budget ?par Alexandre S.
Le prochain jeu de Masahiro Sakurai avec Kirby arrive à grands pas, voyons où il est vendu à moindre coût.
Des Riders déjà prêts à décoller
Sora Ltd. et une équipe de Bandai Namco (sans doute celle derrière Super Smash Bros. Ultimate) développent actuellement Kirby Air Riders, qui sortira dans deux mois sur la nouvelle console de Nintendo. Depuis le Direct qui lui a été consacré en août, riche en informations, les revendeurs ont ouvert leurs précommandes, certains affichant le jeu à prix réduit.
Où précommander Kirby Air Riders à pas cher ?
Vous trouverez donc ci-dessous les offres du moment. Pour rappel, la version sur l'eShop coûtera 10 euros de moins que le prix recommandé, comme tous les jeux first-party de Nintendo exclusifs à la Switch 2.
Kirby Air Riders
Édition Standard (prix de base : 79,99 €)
- À 59,99 € chez Leclerc.
- À 59,99 € chez Auchan.
- À 69,99 € à la Fnac avec 10 € sur votre compte fidélité et un notebook offerts.
- À 69,99 € chez Cdiscount.
- À 69,99 € chez Cultura.
- À 79,99 € chez Micromania avec 10 € en bon d'achat et un gobelet offerts.
- À 79,99 € sur Amazon.
Kirby Air Riders sortira le 20 novembre et compte bien faire passer les fans à la caisse plus d'une fois avec ses figurines.
