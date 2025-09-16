Kirby Air Riders aura aussi droit à ses amiibo, un deuxième Direct dédié en approche

Un nouveau concept d'amiibo





Le dernier Nintendo Direct a évidemment servi à mettre en avant toutes les prochaines exclusivités first-party de l'éditeur à paraître en fin d'année, mais pas forcément avec de nouvelles informations. En effet, Kirby Air Riders n'a eu droit qu'à la révélation de deux amiibo d'un nouveau genre. Pour rappel, ces figurines NFC avaient été introduites en 2014 pour Super Smash Bros. for Nintendo 3DS et Wii U avant de se décliner pour la plupart des licences de la firme de Kyoto et même au-delà.

La particularité de ces amiibo représentant Kirby et son Étoile Warp, ainsi que Bandana Waddle Dee et l'Étoile ailée, c'est qu'il sera possible d'interchanger les Riders et Bolides qu'ils pilotent ! Skylanders SuperChargers serait-il revenu d'outre-tombe ? Ces Riders FIG pourront être entraînés, les personnages gagnant ainsi des niveaux FP, tandis que les véhicules verront leur niveau d'aptitude s'améliorer, chaque figurine ayant les données la concernant enregistrées.

Bien évidemment, ils seront en vente le 20 novembre, date de sortie de Kirby Air Riders, et d'autres sont d'ores et déjà prévus puisque Nintendo ne va sans doute pas se priver de décliner l'ensemble du casting sous cette forme. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Kirby Air Riders Direct 2





Enfin, il a été annoncé qu'un deuxième Direct entièrement au jeu et présenté par Masahiro Sakurai sera diffusé prochainement, sans plus de précision. Le précédent était particulièrement dense en informations et couvrait déjà largement le gameplay et le contenu. Peu importe le sujet concerné, ce sera avec plaisir que nous écouterons le créateur parler de son projet.

Si Kirby Air Riders vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.